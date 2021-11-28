مقتل 3 مدنيين بانفجار في مدينة منبج شمالي سوريا

قتلت امرأتان وطفل من عائلة واحدة وجرح خمسة أشخاص آخرين في تفجير، السبت، بمدينة منبج في شمال سوريا، وفق ما أفادت السلطات الكردية.

قتلت امرأتان وطفل من عائلة واحدة وجرح خمسة أشخاص آخرين في تفجير، السبت، بمدينة منبج في شمال سوريا، وفق ما أفادت السلطات الكردية.

وأفاد مجلس منبج العسكري في بيان أن "تفجيرا إرهابيا" وقع أثناء عبور سيارة مدنية تقل مدنيين للمدخل الجنوبي لمنبج، وهي مدينة غالبية سكانها من العرب وخاضعة للإدارة الكردية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار ناتج عن تفجير سيارة، مضيفا أن مدنيين اثنين قتلا وجرح خمسة من بينهم عنصران من قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش".

وتعد قوات سوريا الديمقراطية، التي تحارب تنظيم داعش، هي القوة الرئيسية في مناطق الإدارة الذاتية، وتسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.