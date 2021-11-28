إسرائيل.. أول دولة تغلق حدودها بالكامل بسبب "أوميكرون"

أعلنت إسرائيل، السبت، أنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى الدول، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الحظر سيستمر 14 يوما، بانتظار موافقة الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب "أوميكرون". وقد سجلت حتى الآن إصابة واحدة من هذا المتحور، إضافة إلى 7 حالات أخرى مشتبه بها.
ويقول علماء الأوبئة، إن قيود السفر ربما جاءت "بعد فوات الأوان" ولن توقف انتشار "أوميكرون" عالميا، لكن عدة دول؛ من بينها الولايات المتحدة والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي أعلنت، الجمعة، حظر السفر أو فرض قيود على القادمين من دول الجنوب الإفريقي.
والسبت، قالت أستراليا إنها ستمنع غير المواطنين الذين كانوا في تسع دول في الجنوب الإفريقي من دخول أراضيها، كما ستلزم المواطنين الأستراليين وأفراد أسرهم العائدين من تلك الدول بحجر صحي 14 يوما تحت إشراف.
وفي المنحى نفسه، قالت اليابان إنها ستوسع نطاق القيود المشددة التي فرضتها على الحدود لتشمل ثلاث دول إفريقية أخرى بعدما فرضت قيودا على القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو، يوم الجمعة.
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