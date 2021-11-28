الكويت تقرر إيقاف رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قرر مجلس الوزراء إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع كـل من "جنوب إفريقيا- نامبيا- بوتسـوانا- زيمبابوى– موزمبيق- ليسـوتو- إسواتينى– زامبيا- ملاوى". وقرر مجلس الوزراء الكويتى "فرض الحجر المؤسسى على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7 أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr فى اليوم السادس". وكذلك قررت الحكومة الكويتية منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر.

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