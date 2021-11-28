هولندا تعلن رصد عدد من الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد الوطنى للصحة فى هولندا فى بيان له: "تم رصد السلالة أوميكرون بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس".
واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا فى جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقى الأكثر تضررا بالوباء والذى يشهد زيادة جديدة فى عدد الإصابات.
وكان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون فى أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات فى البلاد أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة فى أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.
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