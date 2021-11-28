العملاقة وصلت … تويوتا فورتشنر جي اكس الجديدة كليا بالتقسيط على 60 شهر موديل 2022

العملاقة وصلت … تويوتا فورتشنر جي اكس الجديدة كليا بمواصفاتها الخرافية اشتهرت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد من جي اكس 2 والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من مواطني المملكة بفضل ما تدعمه السيارة من الراحة والسهولة في القيادة والظاهر عبر تجهيزات السيارة الداخلية والمعتمد على إضافة القدرة على التحكم بشكل آلي في أبواب السيارة مع التحكم عن بعد بواسطة الريموت كنترول في أجزاء السيارة مع كل من مكيف داخلي ومزايا ونوافذ مصممة للعمل كهربيًا وغيرها من المزايا الأخري للسيارة والتي نعرضها مع عرض أهم أنظمة الأقساط التي توفرها شركة عبداللطيف جميل حاليًا.
مواصفات تويوتا فورتشنر جي اكس 2 دفع ثنائي 2022
تضم تويوتا فورتشنر العديد من المواصفات المتعلقة بجودة أداء الموتور الداخلي وأنظمة الترفيه وكل من الأمن والسلامة التي تشمل الاتي
- تدعم السيارة عدد 3 وسائد هوائية لتجنب الحوادث المفاجئة مع بعض الحساسات الخلفية لتجنب الاصطدام.
- يعمل المحرك بواسطة البنزين مع دعم القدرة على توليد العزم بمعدل 164 حصان.
- يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي لتر واحد بمسافة مقطوعة تقدر بنحو 10.7 كيلو متر.
- تدعم السيارة العمل بناقل حركة أوتوماتيكي يبلغ عدد السرعات بداخله 6 سرعات متدرجة.
- تعمل التجهيزات الداخلية من خلال اضافة مشغل سي دي و آبل كار بلاي وبلوتوث بجانب مدخل يو اس بي.
- توفر أنظمة تعمل على مراقبة ضغط الهواء المتواجد داخل إطارات السيارة أثناء القيادة.
- تمنح تحكم أفضل من خلال أنظمة منع الإنزلاق ودعم التحكم في الثبات وتقنية أخرى لدعم مكابح السيارة
تتوفر إصدارات تويوتا فورتشنر الطراز الجديد من جي اكس 2022 داخل شركة عبداللطيف جميل والمتخصص في مجال بيع السيارات
- حيث يعرض الموقع الرسمي لشركة عبداللطيف جميل السيارة بسعر ثابت يبلغ 103.500 ريال سعودي.
- يمكن شراء هذه السيارة وفق أنظمة الأقساط المعتمدة والتي تمتد لنحو 60 شهر على التوالي.
- تعفى الشركة عملاءها من دفع القسط الأول على السيارة بنسبة 0% كدفعة أولى.
- تستمر الأقساط الشهرية على السيارة بدفع تكلفة 2.070 ألف ريال سعودي كل شهر.
- حددت الشركة القيمة النهائية والخاصة ب الدفعة الأخيرة. المقدرة بنحو 41.400 الف ريال.
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العملاقة وصلت … تويوتا فورتشنر جي اكس الجديدة كليا بمواصفاتها الخرافية اشتهرت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد من جي اكس 2 والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من مواطني المملكة بفضل ما تدعمه السيارة من الراحة والسهولة في القيادة والظاهر عبر تجهيزات السيارة الداخلية والمعتمد على إضافة القدرة على التحكم بشكل آلي في أبواب السيارة مع التحكم عن بعد بواسطة الريموت كنترول في أجزاء السيارة مع كل من مكيف داخلي ومزايا ونوافذ مصممة للعمل كهربيًا وغيرها من المزايا الأخري للسيارة والتي نعرضها مع عرض أهم أنظمة الأقساط التي توفرها شركة عبداللطيف جميل حاليًا.
مواصفات تويوتا فورتشنر جي اكس 2 دفع ثنائي 2022
تضم تويوتا فورتشنر العديد من المواصفات المتعلقة بجودة أداء الموتور الداخلي وأنظمة الترفيه وكل من الأمن والسلامة التي تشمل الاتي
- تدعم السيارة عدد 3 وسائد هوائية لتجنب الحوادث المفاجئة مع بعض الحساسات الخلفية لتجنب الاصطدام.
- يعمل المحرك بواسطة البنزين مع دعم القدرة على توليد العزم بمعدل 164 حصان.
- يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي لتر واحد بمسافة مقطوعة تقدر بنحو 10.7 كيلو متر.
- تدعم السيارة العمل بناقل حركة أوتوماتيكي يبلغ عدد السرعات بداخله 6 سرعات متدرجة.
- تعمل التجهيزات الداخلية من خلال اضافة مشغل سي دي و آبل كار بلاي وبلوتوث بجانب مدخل يو اس بي.
- توفر أنظمة تعمل على مراقبة ضغط الهواء المتواجد داخل إطارات السيارة أثناء القيادة.
- تمنح تحكم أفضل من خلال أنظمة منع الإنزلاق ودعم التحكم في الثبات وتقنية أخرى لدعم مكابح السيارة
تتوفر إصدارات تويوتا فورتشنر الطراز الجديد من جي اكس 2022 داخل شركة عبداللطيف جميل والمتخصص في مجال بيع السيارات
- حيث يعرض الموقع الرسمي لشركة عبداللطيف جميل السيارة بسعر ثابت يبلغ 103.500 ريال سعودي.
- يمكن شراء هذه السيارة وفق أنظمة الأقساط المعتمدة والتي تمتد لنحو 60 شهر على التوالي.
- تعفى الشركة عملاءها من دفع القسط الأول على السيارة بنسبة 0% كدفعة أولى.
- تستمر الأقساط الشهرية على السيارة بدفع تكلفة 2.070 ألف ريال سعودي كل شهر.
- حددت الشركة القيمة النهائية والخاصة ب الدفعة الأخيرة. المقدرة بنحو 41.400 الف ريال.
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