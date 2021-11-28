مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين فى هجوم مسلح بالكاميرون

جدة - نرمين السيد - وذكر التلفزيون الحكومى فى الكاميرون أمس أن مؤسسة" إيكوندو تيتي" الثانوية تعرضت لهجوم من قبل مجهولين، مشيرة إلى مقتل أربعة طلبة ومدرستهم.
وأضاف التلفزيون أن الحادث خلّف أيضًا العديد من الجرحى الذين يخضعون للعلاج فى المستشفيات.
وتشهد المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من الكاميرون منذ عام 2017 صراعا دمويا بين الجماعات الانفصالية المسلحة الناطقة بالإنجليزية وقوات الأمن.
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