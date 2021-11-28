تونس تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت تونس 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أية وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت تونس 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أية وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية فى بيان أمس إلى أنَّ الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 717163 ، فيما بلغ إجمالى الوفيات 25363 .

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