موعد صرف راتب تقاعد التأمينات مع توضيح طريقة الأستعلام عن الراتب التقاعدي وشروط الحصول علي الراتب

يعتبر راتب تقاعد التأمينات واحد من أهم الأمور التي ازداد الاهتمام بها من قبل الأشخاص المتقاعدين عن العمل، وذلك نتيجة تعرضهم للمرض أو العديد من الإصابات، ولهذا يرغبون في الاطلاع على الراتب التقاعدي للتأمينات الاجتماعية، حتي يقومين بتلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومشرب ومسكن، وسوف نتحدث عن طريقة للاستعلام عن الراتب التقاعدي، وشروط الحصول علية.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي

يحق لجميع المواطنين الاستعلام عن الراتب التقاعدي من خلال الخطوات التالية، وهي:

في البداية يقوم المواطن بالتوجه إلى الصفحة التابعة للتأمينات الاجتماعية.

إدخال كلمة السر واسم المستخدم التابعة للمواطن.

إدخال التحقق المرئي بالمكان المخصص له.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف المحمول في شكل رسالة نصية.

إدخال رمز التحقق بالمكان المخصص له.

على المستخدم أن يقوم بالنقر على أيقونة المعاشات.

تحديد المعاش التقاعدي.

سيتم إدخال عدد من البيانات، كسن التقاعد، بالإضافة إلى النسبة المحددة للزيادة، بجانب عدد أفراد أسرة المتقاعد.

على المستخدم أن يقوم بالنقر على الحساب.

سيظهر الراتب التقاعدي.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من تواجدها، حتى يتم الحصول على الراتب التقاعدي، وإليكم أهمها، كالتالي:

ألا يتجاوز فترة البحث عن 120 شهر.

ألا يتخطى سن المتقاعد عن 60 سنة.

يحصل على الراتب التقاعدي الأشخاص الذين يعانوا من العديد من مشاكل صحية.

يحصل عليه الشخص الذي توقف عن عمله فعلياً.

في حالة انتهاء خدمة الشخص وكان يؤدي عمله في العديد من المجالات الخطرة لمدة تتجاوز 20 سنة.

خطوات حساب الراتب التقاعدي 1443

يمكن حساب الراتب التقاعدي لعام 1443 من خلال الخطوات التالية، حيث يعرف باسم المرتب الذي يأخذه المتقاعد، وهذا بعدما يتقاعد عن العمل، ومن ثم تنتهي الفترة التي يخدم بها، وإليكم أهم الخطوات: