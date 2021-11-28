“قربت تخلص” عروض اكسترا بمناسبة الجمعة البيضاء بالسعودية اشتري أونلاين وانت في بيتك

نقدم لكم في هذا المقال أحدث عروض اكسترا بمناسبة اقتراب يوم الجمعة البيضاء ولكن قبل أن نتوغل في التحدث عن العروض المقدمة في الجمعة البيضاء، يجب أن نعرف ما هي شركة اكسترا ومركزها بالإضافة إلى المجال الذي تتخصص به شركة اكسترا إذ تعتبر شركة اكسترا من أضخم الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية و المختصة بتقديم بيع الأجهزة الذكية والكهربية وقد تم تأسيسها عام 2003، وفيما يلي سنتعرف على أجدد عروض شركة اكسترا بالجمعة البيضاء.

عروض اكسترا بمناسبة الجمعة البيضاء

تتخصص شركة اكسترا في مجال الأجهزة الإلكترونية الذكية والأجهزة الكهربائية علاوةً عن ذلك فإن هايبر اكسترا يعد من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تقدم للعملاء عروض وخصومات مميزة وعالية كل أسبوع بحيث تتناسب مع احتياجات كل منزل، كما تعتبر اكسترا من أكبر المتاجر وأكثرها ضخامة في المملكة العربية السعودية وأفضلها وذلك لأن عملائها اعتادوا على تقديمها لأقوى العروض والخصومات العالية على جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسلع المتنوعة التي تتناسب مع مستويات العديد من العملاء.

تخفيضات وخصومات شركة اكسترا السعودية

تحرص الشركة على توفير الفرصة للعملاء للحصول على جميع ما يحتاجونه بأسعار تتناسب مع مستوياتهم إذ تقوم بتقديم عروض على الهواتف الذكية وشاشات العرض وكما يشمل العرض تلفزيون سوني 65 بوصة بالإضافة إلى شاشة عرض كلاي برو ذات الجودة العالية، كما ويمكنك التمتع بعرض شركة اكسترا على شاشة تي سي 65 بوصة إذ أن الشركة معروفة بتخصصها في عرض جميع الأجهزة الكهربائية ذو الكفاءة العالية بأسعار متميزة، علاوةً على أن شاشات التليفزيون تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية أهمية والتي لا يخلو أي منزل منها لذلك وجهت الشركة اهتمامًا كبيرًا على تقديمها عروض وتخفيضات عالية على شاشات العرض والتليفزيون.

عروض اكسترا الجمعة البيضاء

تعد الخصومات التي تقدمها الشركة على هاتف هواوي نوفا vi من العروض القوية التي تقوم الشركة بتوفيرها على أجهزة الهاتف إذ وصلت التخفيضات على الهاتف إلى 33.7% ليصل سعره إلى 769 ريال، كما وتوفر الشركة أيضًا فرصة الحصول على هاتف سامسونج بسعر 1899 ريال لتصل نسبة التخفيضات إلى 36.67% وهناك الكثير من العروض الأخرى المتاحة من شركة اكسترا يرجى زيارة الموقع الرسمي للتعرف عليها.