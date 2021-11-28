- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحور “أوميكرون” يثير القلق ودول عدة تعلق الرحلات مع بلدان إفريقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة علقت اليوم السعوديه والامارات والمغرب والاردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان. والعديد من الدول العربيه الرحلات والقادمين اليها من تسع دول افريقيه. بسبب متحور كورونا الجديد والمعروف باسم اوميكرون.
قرارات وزارة الداخليه السعوديه الجديده اليوم
اعلن اليوم مصدر مسؤل فى وزارة الداخليه السعوديه.انه تقرر تعليق الرحلات الجويه القادمه من بعض الدول الافريقيه . بتاء على المتابعه المستمره للوضع الوبائى. وما رفعتة الجهات الصحيه المختصه فى المملكه عن ظهور سلاله متحوره من كوروتا فى عدد من الدول بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد والذى اعلن عن اكتشاف حالات اصابه به فى هذه الدول. ورصد انتقال مصابين من هذه الدول الى دول اخرى. وفق وكالة الانباء السعوديه واس.
الدول المشار اليها فى قرارات المملكه اليوم
الدول التى اشارات اليها قرارات المملكه وبعض الدول العربيه والتى تم منع القدوم منها اواستقبال الرحلات الجويه القادمه منها
جنوب افريقيا. نامبيا. بوتسوانا. زيمبابوى. موزمبيق. ليسوتو. اسواتينى..
وتم منع الرحلات الجويه القادمه منها او اليها.
المواطنيين والفئات المسموح لها بدخول المملكه
كما قال المصدر انه تقرر ايضا تعليق السماح بدخول المملكه لغير المواطنين. من غير القادمين مباشرة وغير مباشرة من هذه الدول المشار اليها. فيما عدا من قضى 14 يوم فى دول اخرى من الدول التى تسمح بالاجرات الصحيه فى المملكه بدخول القادمين منها وفقا للاجرات الصحيه المعتمده. على ان يتم الحجر الصحىالمؤسسى المعتمدلمدة 5 ايام على جميع الفئات المستثناة للقادمين من هذه الدول. بما فى ذلك مواطنو المملكه. بغض النظر عن حالة التحصين.
اغلاق الحدود
- من جهتها علقت الامارات دخول القادمين من هذه الدول اعتبارا من 29 نوفمبر الجارى.
- كذلك حظرت البحرين دخول المسافرين القادمين من هذه الدول. واستبعد القرار المواطنين البحريين واصحاب التاشيرات الساريه فى المملكه.
- قررت المغرب اغلاق حدوده امام المسافرين من بلدان منطقة جنوب افريقيا والدول المشار اليها سواء القادمين منها او العابرين اليها. تحسبا لانتقال العدوى من متحور كورونا الجديد.
- فى السياق نفسه قررت الاردن منع دخول القادمين من عدد من الدول الافريقيه الى المملكه. الا بعد مرور 14 يوم على مغادرتهم لهذه الدول الى دول اخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد اعتبارا من الاحد المقبل.وسوف يتم حجز الاردنيين القادميين من هذه الدول 14 يوم فى الحجر المؤسسى وعلى نفقتهم الخاصه.
- كذلك اتخزت الكويت نفس القرارت بمنع دخول المسافرين القادمين من هذه الدول.
- يذكر ان علماء فى جنوب افريقيا كانو قد اعلنو عن اكتشاف متحور جديد من كورونا مثير للقلق الخميس الماضى ويظهر عددا مرتفعا من الطفرات وينتشر بسرعه كبيره .
- وعلقت فرنسا وبعض الدول الاوربيه الرحلات مع الدول المشار اليها بسبب متحور كورونا اوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحور “أوميكرون” يثير القلق ودول عدة تعلق الرحلات مع بلدان إفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.