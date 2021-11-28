نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحور “أوميكرون” يثير القلق ودول عدة تعلق الرحلات مع بلدان إفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة علقت اليوم السعوديه والامارات والمغرب والاردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان. والعديد من الدول العربيه الرحلات والقادمين اليها من تسع دول افريقيه. بسبب متحور كورونا الجديد والمعروف باسم اوميكرون.

قرارات وزارة الداخليه السعوديه الجديده اليوم

اعلن اليوم مصدر مسؤل فى وزارة الداخليه السعوديه.انه تقرر تعليق الرحلات الجويه القادمه من بعض الدول الافريقيه . بتاء على المتابعه المستمره للوضع الوبائى. وما رفعتة الجهات الصحيه المختصه فى المملكه عن ظهور سلاله متحوره من كوروتا فى عدد من الدول بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد والذى اعلن عن اكتشاف حالات اصابه به فى هذه الدول. ورصد انتقال مصابين من هذه الدول الى دول اخرى. وفق وكالة الانباء السعوديه واس.

الدول المشار اليها فى قرارات المملكه اليوم

الدول التى اشارات اليها قرارات المملكه وبعض الدول العربيه والتى تم منع القدوم منها اواستقبال الرحلات الجويه القادمه منها

جنوب افريقيا. نامبيا. بوتسوانا. زيمبابوى. موزمبيق. ليسوتو. اسواتينى..

وتم منع الرحلات الجويه القادمه منها او اليها.

المواطنيين والفئات المسموح لها بدخول المملكه

كما قال المصدر انه تقرر ايضا تعليق السماح بدخول المملكه لغير المواطنين. من غير القادمين مباشرة وغير مباشرة من هذه الدول المشار اليها. فيما عدا من قضى 14 يوم فى دول اخرى من الدول التى تسمح بالاجرات الصحيه فى المملكه بدخول القادمين منها وفقا للاجرات الصحيه المعتمده. على ان يتم الحجر الصحىالمؤسسى المعتمدلمدة 5 ايام على جميع الفئات المستثناة للقادمين من هذه الدول. بما فى ذلك مواطنو المملكه. بغض النظر عن حالة التحصين.

اغلاق الحدود