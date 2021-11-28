وصفتي الجبارة لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة وإزالة البقع والحروق الصعبة بدون دعك وفرك

تعتبر الأواني المحروقة من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات أثناء عمل الطعام وتظل مهمة تنظيفها أمر صعب للغاية، وقد يصل الأمر إلى التخلص منها في القمامة بدلاً من بذل مجهود كبير في تنظيفها، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة غسل الأواني المحروقة بمكونات طبيعية من البيت فتابعونا. طريقة غسل الأواني المحروقة طريقة غسل الأواني المحروقة المكونات: كمية مناسبة من بيكربونات الصودا.

كوب خل أبيض.

سائل غسيل الأطباق.

إسفنجة أطباق. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتوزيع كمية مناسبة من بيكربونات الصودا على الأماكن المحروقة داخل الوعاء او خارجه على حسب مكان الحرق. نضيف كوب من الخل ونتركه لعدة دقائق ثم نفرك الوعاء بالإسفنجة وسوف تلاحظي أن الحروق تزال بشكل سريع. بعد ذلك نغسل الوعاء بالطريقة المعتادة بالماء والصابون هذه الطريقة تساعد أيضا في التخلص من الدهون الصعبة المتراكمة على الأواني. تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صابون الأطباق تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صابون الأطباق المكونات: ملعقة من سائل غسيل الأطباق السائل.

2 ملعقة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل.

لتر من الماء الساخن.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس ثم نضيف الوعاء المحروق ونتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الأناء باستخدام الليفة وسوف تلاحظي اختفاء الحروق بكل سهولة وبدون أي مجهود. والآن نقوم بغسلها بالماء الدافئ وصابون سائل حتى تصبح لامعة وخالية من الحروق هذه الطريقة ترجع الأواني المحروقة كأنها جديدة. تنظيف الأواني الستانليس ستيل بالكركديه تنظيف الأواني الستانليس ستيل بالكركديه المكونات: لتر من الماء.

كمية مناسبة من الكركديه. طريقة التحضير والاستخدام: إذا كان الأناء محروق من الداخل نضع به كمية مناسبة من الماء مع الكركديه ونرفعه على النار حتى الغليان. ثم يترك حتى يصبح الماء الدافئ ونغسل الوعاء بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظي اختفاء الحروق بكل سهولة. أما إذا كان الحرق من الخارج نضع وعاء كبير على النار به الماء والكركديه ونتركه حتى الغليان ثم نضيف الأناء المحروق ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. وسوف تلاحظي أن طبقة الحرق أصبح هشة ويمكنك التخلص منها بكل سهولة باستخدام الليفة الخاصة بالمواعين. بعد ذلك نغسلها بالماء والصابون وسوف تلاحظي الفرق بنفسك وبدون أي مجهود. الوسوم

تعتبر الأواني المحروقة من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات أثناء عمل الطعام وتظل مهمة تنظيفها أمر صعب للغاية، وقد يصل الأمر إلى التخلص منها في القمامة بدلاً من بذل مجهود كبير في تنظيفها، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة غسل الأواني المحروقة بمكونات طبيعية من البيت فتابعونا. طريقة غسل الأواني المحروقة طريقة غسل الأواني المحروقة المكونات: كمية مناسبة من بيكربونات الصودا.

كوب خل أبيض.

سائل غسيل الأطباق.

إسفنجة أطباق. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتوزيع كمية مناسبة من بيكربونات الصودا على الأماكن المحروقة داخل الوعاء او خارجه على حسب مكان الحرق. نضيف كوب من الخل ونتركه لعدة دقائق ثم نفرك الوعاء بالإسفنجة وسوف تلاحظي أن الحروق تزال بشكل سريع. بعد ذلك نغسل الوعاء بالطريقة المعتادة بالماء والصابون هذه الطريقة تساعد أيضا في التخلص من الدهون الصعبة المتراكمة على الأواني. تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صابون الأطباق تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صابون الأطباق المكونات: ملعقة من سائل غسيل الأطباق السائل.

2 ملعقة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل.

لتر من الماء الساخن.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس ثم نضيف الوعاء المحروق ونتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الأناء باستخدام الليفة وسوف تلاحظي اختفاء الحروق بكل سهولة وبدون أي مجهود. والآن نقوم بغسلها بالماء الدافئ وصابون سائل حتى تصبح لامعة وخالية من الحروق هذه الطريقة ترجع الأواني المحروقة كأنها جديدة. تنظيف الأواني الستانليس ستيل بالكركديه تنظيف الأواني الستانليس ستيل بالكركديه المكونات: لتر من الماء.

كمية مناسبة من الكركديه. طريقة التحضير والاستخدام: إذا كان الأناء محروق من الداخل نضع به كمية مناسبة من الماء مع الكركديه ونرفعه على النار حتى الغليان. ثم يترك حتى يصبح الماء الدافئ ونغسل الوعاء بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظي اختفاء الحروق بكل سهولة. أما إذا كان الحرق من الخارج نضع وعاء كبير على النار به الماء والكركديه ونتركه حتى الغليان ثم نضيف الأناء المحروق ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. وسوف تلاحظي أن طبقة الحرق أصبح هشة ويمكنك التخلص منها بكل سهولة باستخدام الليفة الخاصة بالمواعين. بعد ذلك نغسلها بالماء والصابون وسوف تلاحظي الفرق بنفسك وبدون أي مجهود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفتي الجبارة لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة وإزالة البقع والحروق الصعبة بدون دعك وفرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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