مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال وكيفية التقديم ومواعيد تسليم الدفعة

بعد ما شهدته المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة من صعوبات نتيجة غلاء الأسعار، فقد زادت عمليات البحث حول مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ورابط الدخول، حيث تقدم مؤسسة وليد بن طلال المساعدات بمختلف أشكالها للأشخاص المستفيدين، وتضم المساعدة (المساعدات المالية – وحدات سكنية)، ونوضح من خلال هذا المقال نوضح خطوات التسجيل والتقديم للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ونذكر أن مؤسسة الوليد من أكثر المشاريع في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تقديم الخدمات ومساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، حيث وصل عدد المستفيدين أكثر من 100000 مستفيد من المملكة.

مواعيد إعلان دفعات المؤسسة وتسليمها:

استقبلت مؤسسة الوليد بن طلال العديد من الأسئلة الشاسعة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقعها الرسمي عبر تويتر، ومن أهم هذه الأسئلة هو موعد إعلان الدفعات القادمة وجاء رد المؤسسة إنه سوف يتم الإعلان عن موعد الدفعة في حساب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في تويتر أو حساب مؤسسة الوليد للإنسانية، ويتم التسليم للدفعة من خلال التواصل هاتفياً مع المستفيدين عند التسليم.

خطوات التسجيل للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد:

لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على الدعم والمساعدات التي يمكن تقديمها اتباع خطوات التسجيل، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات التسجيل وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. اختيار أيقونة تسجيل الدخول كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول الضغط على أيقونة تسجيل

وفي حالة صعوبة التقديم والحصول على المساعدة التي يرغب بها الشخص المتقدم، تعرض المؤسسة فيديو من خلال صفحتها الرسمية بمجرد الدخول على الرابط الذي تم ذكره من خلال هذا المقال، فمن خلال هذا الفيديو يتم النجاح في عملية التسجيل والتقديم.

شروط البقاء في الوحدة السكنية:

يحق للمستفيد البقاء في الوحدة السكنية وفق الشروط التالية:

عدم تأجيرها ككل أو جزء أو بيعها أو إعطائها لغير المستفيد.

الإقامة بها بغرض سكن عائلي.

الالتزام بعدم القيام بأي ممارسات مخالفة للدين والتقاليد الاجتماعية والقوانين الملزمة بالدولة من طرف المستفيد أو من طرف الزوار الذين يفدون إلى المستفيد كإقامة المحاضرات الدينية أو التجمعات غير النظامية بالإضافة إلى استغلالها أو جزء منها تجارياً.

عدم إحداث أي تعديل أو تكسير داخل الشقة أو خارجها.

يتعهد بدفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء الشهرية، ورسوم تركيب واستهلاك التلفون الثابت، أو أي رسوم أخرى قد تطرأ على هذه الشقة.

الالتزام بصيانة الوحدة السكنية، والمحافظة عليها على أكمل وجه كما تم استلامها.

التعهد بإبلاغ وتسليم الوحدة السكنية لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في حالة الاستغناء عن الوحدة السكنية لأسباب مثل الاكتفاء المادي أو الوفاة لا سمح الله أو غير ذلك حيث أنها لا تورث إلا أن يكون المتوفي ترك أولاداً صغاراً ، أو ورثته فقراء غير قادرين على توفير مسكن خاص بهم، فإن الوحدة السكنية بهذه الحالة تنقل إليهم.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة أن يكون إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة لا يزيد كحد أعلى عن 3000 ريال سعودي ألا يكون على المستفيد مخالفات مرورية تعيق إصدار استمارة السيارة.

أحقية مستفيد السيارة تملكها بعد مرور 5 سنوات:الغاء الطلب أو التعديل عليه بعد الحصول على رقم الطلب

أجابت المؤسسة على تساؤل الأشخاص المستفيدين حول إلغاء الطلب أو التعديل بعد الحصول على رقم الطلب على أنه نعم يستطيع المتقدم من تغيير معلوماته إذا لم يتم تغيير حالة المستفيد من قبل المشرف على البرنامج.