إيطاليا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا و12877 إصابة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 133627، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 4.99 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 51 وفاة و13686 إصابة بالفيروس.