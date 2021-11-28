البرازيل تسجل 9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة فى البرازيل يوم السبت تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) .



جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة فى البرازيل يوم السبت تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) . وبذلك بلغ إجمالى عدد الوفيات بالمرض 614186 فى حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليونا.

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