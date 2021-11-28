بايدن يتلقى إفادات حول مستجدات سلالة متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد -
وقال البيت الأبيض، فى بيان أصدره السبت إن بايدن وهاريس يتلقيان إفادات من كبار مسؤولى الصحة وأعضاء فريق مكافحة فيروس كروونا، الذين يراقبون التطورات المتعلقة بسلالة "أوميكرون"، وهما على اتصال منتظم مع مسؤولى الصحة فى أنحاء العالم.
ويأتى هذا التعليق بعد أن تم، السبت، رصد أول إصابات بهذه النسخة فى كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتونى فاوتشي، فى حديث لقناة "NBC"، اليوم، إنه لن يستغرب إذا تبين أن هذه السلالة قد وصلت كذلك إلى الولايات المتحدة رغم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن تسجيلها فى البلاد.
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