ألمانيا : أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها فى ألمانيا منذ بداية تفشى الوباء إلى 5 ملايين و761.696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100.883 حالة وفاة.
وتفاقم الوضع الوبائى فى ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشى الوباء التى تشهدها البلاد.
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