الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث ما زال يواجه العديد من الأشخاص في المملكة من الراغبين في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل به وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المستحدثة صعوبة في التسجيل، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي الجديد وأهم قرارات الضمان الاجتماعي الجديد والمواعيد وشروط الاستحقاق، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد وهذا بدءا من يوم 20 نوفمبر 2021، وقد جاء النظام الجديد ببنود جديدة تهدف بشكل أساسي في إيصال الدعم بشكل أكثر فاعلية للأسر الأشد احتياجا والأولى بالاستحقاق.

وقد جاء النظام الجديد شاملا لفئات جديدة لم تكن مشمولة بالضمان الاجتماعي السابق، والتي منها الرجال القادرين على العمل المحتاجين للدعم، والذين لم يكونوا مشمولين في النظام القديم، وسيشملهم النظام الجديد بالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتمكينهم ونشر ثقافة العمل لديهم.

ومن ضمن الفئات الجديدة المشمولة الأشخاص أصحاب الدخل البسيط، والذين يمتلكون أقل من الحد المانع للاستحقاق وهذا سواء كانوا أفرادا أو أسر، حيث سيتم شمولهم في الدعم المطور حتى يتوفر لهم مصادر لزيادة الدخل الخاص بهم، وكما جاء عدة قرارات متعلقة للمطلقات والتي تابعناها معكم.

ويأتي في القرارات الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي عقوبة السجن لكل من يتحايل للحصول على الدعم وهو غير مستحق له، حيث إن أموال الدعم تعتبر من الأموال العامة وأموال الزكاة التي يجب أن تصل لمستحقيها الفعليين.

تدريب السعوديين في الضمان الاجتماعي الجديد

وقد أعلنت الوزارة عن أنه من ضمن أهداف النظام المطور ليس العمل فقط على دعم السعوديين بشكل مادي، ولكن بتمكينهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في العمل، وهذا حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي بشكل أفضل وكريم.

وقد قال السيد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر لقاء تلفزيوني أن النظام الجديد سيشمل حتى الأشخاص أصحاب الوظائف، ولكن الراتب لا يكفي لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالأسرة.

موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان أن التسجيل سيكون متاحا وهذا خلال الفترات الآتية:

يبدأ التسجيل من يوم تفعيل النظام المطور من يوم 20 نوفمبر 2021 الماضي.

يستمر باب التسجيل مفتوحا، وهذا حتى يوم 23 مايو 2022 القادم.

وهذا ما يعني أن التسجيل متاح لمدة 6 أشهر تقريبا، وهذه فرصة كافية حتى يستطيع الجميع التسجيل خلالها.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين بالتفصيل كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنكم عمل ذلك إلكترونيا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا من خلال متابعة الخطوات القادمة:

اذهب إلى رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

قم بتسجيل مستخدم جديد، وهذا عن طريق ادخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، رمز التحقق).

ثم انقر على زر إقرار الشروط والأحكام، وبعدها اضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية بها كود التفعيل على رقم الجوال، ادخله في خانة رمز التفعيل، ثم اضغط على توثيق.

بعدها سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

اضغط على الذهاب للملف الموحد، وقم بتعبئة البيانات فيه بشكل صحيح.

بعد إدخال بيانات الملف الموحد ادخل بيانات تعبئة المنازل.

ثم اضغط على الذهب لقائمة البرامج واختر البرامج التي تريد التسجيل بها.

ملحوظة: يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وممتلكاتهم من حيث السكن والدخل بشكل صحيح.

ويوجد بالصفحة الرئيسية خانة الإنجاز، عند وصولها إلى 100%، فإن هذا يعني أنك أدخلت كافة البيانات الخاصة بك وبأفراد أسرتك بشكل صحيح.

وبعدها تكون قد سجلت، وقد أعلنت الوزارة عبر التغريدة الخاصة بها أنه سيتم بدء النظر في التقديمات بدءا من شهر ديسمبر 2021، وهذا ما يعني أنه لن يتم الإعلان عن المقبولين قبلها، وبعد بدء فرز الاسماء ودراسة الحالات سيتم البدء في الإعلان عن أسماء المقبولين في الدعم الجديد وهذا في موعد يتوقع أن يبدأ من منتصف الشهر القادم، فتابعوا معنا.

وفي حالة عدم قدرتك على التسجيل بشكل إلكتروني، فيمكنك التواصل مع الوزارة، وسيتم إرسال باحث اجتماعي لك لدراسة الحالة وهل ستكون من المستحقين أم لا في نظام الضمان الاجتماعي المطور.