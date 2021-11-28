رابط دخول نظام نور لولي الأمر برقم الهوية نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الأول 1443 noor.moe.gov.sa

نتابع معكم رابط تسجيل الدخول لنظام نور لأولياء الأمور 1443، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء المملكة عن طريقة الدخول لنظام نور لتتعرف على نتائج الطلاب، وخاصة طلاب الابتدائي، حيث يريد أولياء أمور الطلاب الاطمئنان على مستوى ابنائهم الدراسي ومعرفة النتائج الشهرية للطالب، وهذا لمعرفة أداء الطالب أو الطالبة والعمل على تحسينه دراسيا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نظام نور

ويعتبر نظام نور واحد هو النظام الرسمي أو حلقة الوصل التي توصل بين الطالب وولي الأمر والمدرسة والمعلم، حيث إنه عبارة عن نظام متكامل يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على المدرسة وادارات المدارس والمعلمين والطلاب.

ومن أهم مميزات نظام نور امكانية متابعة ولي الأمر لأبنائه الطلاب والطالبات في المدارس المختلفة بكل سهولة، وهذا من خلال صفحة ولي الأمر في نظام نور، والتي تحتوي على اسماء الطلاب والطالبات المسؤول عنهم ولي الأمر وكل ما يتعلق بهم من (نتائج، ملاحظات، إلخ).

وسنتابع معكم كيفية تسجيل الدخول في نظام نور لولي الأمر وهذا في حالة امتلاكه حسابا بالفعل، اما في حالة عدم وجود حساب فسنشرح لكم كيفية انشاء الحساب بنظام نور بطريقة صحيحة، فتابعوا معنا.

وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية استخراج نتائج الطلاب بالفصل الأول، وهذا خاصة بعد انتهاء الاختبارات النهائية بالنسبة للعديد من الطلاب والتي تم إجراءها حضوريا في المدرسة بالنسبة للطلاب المحصنين الأكبر من 12 سنة، وتم إجرائها عن بعد بالنسبة للطلاب الغير محصنين، وقد بدأت الاختبارات النهائية بالفعل من يوم 13 ربيع الآخر 1443، وزاد البحث عن نتائج الطلاب والتي ستظهر خلال الأيام القادمة في المدارس بعد اعتمادها من مديري المدارس بعد التصحيح والمراجعة والتدقيق، فتابعوا معنا.

طريقة انشاء حساب جديد لولي الأمر على نظام نور

ويمكن لولي الأمر انشاء الحساب الخاص به واضافة ابنائه وبناته الطلاب لمتابعتهم بكل سهولة، وهذا من خلال اتابع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نظام نور من الرابط noor.moe.gov.sa.

ثم اضغط على زر رابط التسجيل لولي امر جديد.

اكتب رقم الهوية أو الاقامة في سجل ولي الأمر.

اضغط على التالي.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر (رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

ثم اضغط على زر التالي.

بعدها سيطلب البيانات الخاصة بالطالب.

ادخل رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالطالب.

اختر صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب.

ثم اكتب رقم الهوية الخاصة بوالد الطالب أو الطالبة.

بعدها ستدخل على استمارة، قم بملئ البيانات الخاصة بالطالب بها اسم الطالب الرباعي باللغة العربية والإنجليزية وكافة البيانات الأخرى.

ثم اضغط على الزر الخاص بالحفظ.

وهكذا تكون قد أنشأت الحساب الخاص بولي الأمر، والآن يمكنك تسجيل الدخول من خلاله ومتابعة التقارير الدراسية الخاصة بأبنائك، والتي منها نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443 والتي ستظهر خلال الفترة القادمة، فتابعوا معنا.

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور 1443

ويمكن لولي الأمر معرفة نتائج الطلاب النهائية الخاصة بهم بالفصل الأول 1443 سواء كانوا في أي مرحلة من المراحل المدرسية الثلاث (الابتدائية، المتوسط، الثانوية)، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: