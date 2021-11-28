كوريا الجنوبية تفرض حظرا على دخول القادمين من 8 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ذلك يأتى فى مسعى لمنع دخول السلالة الجديدة (أوميكرون) إلى البلاد. كما فرضت السلطات الصحية فى البلاد على المواطنين الكوريين القادمين من تلك الدول الخضوع للحجر الصحى لمدة 10 أيام فى منشآت الحجر الصحى بغض النظر عن حصولهم على لقاح كورونا. وسجلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 440 ألفا و 896 إصابة والوفيات إلى 3548 وفاة.

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