مدة قرض الزواج من بنك التسليف 1443 تصل إلى 5 سنوات

مدة قرض الزواج من بنك التسليف 1443 يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الراغبين في الزواج على التفاصيل الخاصة بقرض الزواج الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية حيث أنه يتم تقديم هذا القرض من قبل بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة المواطن المقبل على الزواج لتحسين الحالة المادية له وتيسر أموره ومساعدته أيضا على تحمل أعباء الزواج فلذلك يقوم المواطن المقبل على الزواج بالبحث عن التفاصيل الخاصة بالقرض من شروطه والأوراق المطلوبة ومدة قرض الزواج من بنك التسليف وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه خلال مقالنا هذا على موقع ثقفي.

مدة قرض الزواج من بنك التسليف 1443

مدة تصل إلى خمس سنوات 60 شهر ؛ حيث ينقب العديد من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية والمقبلين على الزواج عن مدة قرض الزواج من بنك التسليف حيث أنه يتم دفع مبلغ 300 ريال سعودي وذلك إذا كانت قيمة القرض تقدر 18 آلف ريال سعودي وفي حالة قام المواطن بالتقديم على تمويل قرض 60 ألف ريال سعودي سوف يتم تحديد القسط الشهري للقرض بحوالي 1000 آلف ريال سعودي وهذا ما تم تقدير من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف 1443

قام بنك التسليف بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على قرض الزواج حيث تم تقديم هذا القرض من قبل بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يعانون سوء الحالة المادية وبعد استيفاء الشروط سف يتمكن من اتباع طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج 1443 ، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم للحصول على قرض الزواج عمره لا يتعدى السبعون عاما (70) والضامن عمره لا يتعدى الخمسة وخمسون عاما (55).

يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص به 12,500 ريال سعودي.

يجب أن تكون المرأة المراد الزواج منها سُعُودية الأصل أو أنها تكون حاصلة على الجنسية السُّعُودية.

يشترط على المرأة التي تمتلك الجنسية السُّعُودية وهي من دول خارجة من مجلس التعاون الخليجي فلا بد من الحصول على ما يثبت الموافقة على الزواج.

يكون المتقدم للحصول على القرض للمرة الأولى باستثناء من كان متزوج وقد توفيت زوجته أو من تزوج ثم قام بالانفصال عن زوجته دون أن يدخل بها.

متطلبات التسجيل في قرض الزواج من بنك التسليف 2022

بعد ما تعرفنا إلى مدة قرض الزواج من بنك التسليف والشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على القرض سوف نقوم بذكر الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف وهذه الشروط تكون كالآتي:

صورة من الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن المتقدم للحصول على قرض الزواج.

كما يتم تقديم صورة من الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالضامن.

وأيضا إحضار صورة من عقد الزواج.

يتم تقديم نموذج تسليم بريد ويجب أن يكون هذا النموذج موقع من المواطن وأيضاً من موظفي البريد.

في حالة الزواج من قبل وتم وفاة الزوجة فيجب تقديم صورة شهادة الوفاة.

يجب أن يأتي الرجل بما يثبت مبالغ آخر ثلاث شهور للراتب.

كما لا بد من يأتي بتصريح البيانات ويجب أن يكون ساري ويتم الحصول عليه من قبل وزارة الداخلية.

تقديم صورة من سجل الأسرة يجب أن يكون مضاف به الزوجة.

رَقَم الأبيان الأصلي ويجب أن يكون مصدق بالختم الخاص ببنك التسليف.

وفي النهاية نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على مدة قرض الزواج من بنك التسليف 1443 كما تعرفنا إلى الشروط التي يجب على المواطن مراعاتها للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف كما قمنا بذكر الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب تقديمها.