ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 261 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد- أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و195 ألفا و232 حالة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث بلغت أكثر من 48.2 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.
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