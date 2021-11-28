جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 8 آلاف و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلد الآسيوى 34 مليونًا و572 ألفًا و523 حالة.





وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 621 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ما يرفع إجمالى وفيات الجائحة فى الهند إلى 467 ألفاً و933 وفاة، حسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية. وفى ظل ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا، طلب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى من المسؤولين فى بلاده مراجعة خطط تخفيف قيود السفر الدولى. الهند تراجع خطط تخفيف قيود السفر الدولى بعد ظهور أوميكرون كما أكد مودى على حاجة الهند لمراقبة جميع الوافدين من الخارج، وإخضاعهم للاختبارات وفقا للإرشادات، مع التركيز بوجه خاص على القادمين من الدول المصنفة على أنها بؤرة خطر، فى إشارة إلى جنوب إفريقيا التى سجلت أول ظهور للمتحور "أوميكرون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تقترب من 9 آلاف إصابة كورونا يومية وتستعد لقيود مشددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.