الهدوء يعود إلى جزر سليمان وبدء عمليات تطهير بعد الشغب

جدة - نرمين السيد - تواصل قوات من الجيش والشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، المساعدة فى إعادة الهدوء إلى جزر سليمان، مع بدء عمليات التطهير بعد عدة أيام من أعمال الشغب التى عمت البلاد وخلفت 3 قتلى، وأدت إلى اعتقال العشرات، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.





ووفقًا لصحيفة "سولومون ستار"، فقد ساعد جنود أستراليون وقوات من الشرطة والجيش فى بابوا غينيا الجديدة، فى إعادة الحياة الطبيعية فى عاصمة البلاد هونيارا، ووقف أعمال النهب وأعمال الشغب وحرق المبانى والمتاجر.

وحسبما نقلت "رويترز"، قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفى نقله التلفزيون، إن المزيد من أفراد الشرطة الاتحادية الأسترالية سيصلون إلى تلك الدولة الواقعة فى جنوب المحيط الهادى، اليوم الأحد.

وأوضحت إلى بدء عمليات لتنظيف وتطهير المدينة، الليلة، فى المناطق التى تضررت بشدة جراء أحداث الشغب، لاسيما منطقة الحى الصينى.

وأشارت الوكالة إلى تم العثور على ثلاث جثث متفحمة فى متجر بالحى الصينى الذى استهدفه المحتجون خلال تظاهرات معارضة للحكومة بسبب القرار الذى اتخذته عام 2019، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وإقامة روابط رسمية مع الصين.