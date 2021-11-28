المكسيك .. تسجيل 245 وفاة بفيروس كورونا و2956 إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - أشارت بيانات لوزارة الصحة فى المكسيك إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.



جدة - نرمين السيد - أشارت بيانات لوزارة الصحة فى المكسيك إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 293859 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882792 إصابة منذ بدء الجائحة.

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