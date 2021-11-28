غدا.. انطلاق المؤتمر الوزارى للمنتدى الصينى - الإفريقى «فوكاك» بالسنغال

جدة - نرمين السيد - ينطلق المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقى (فوكاك)، غدا الاثنين، تحت عنوان "تعميق الشراكة بين الصين وإفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمع صينى - إفريقى ذى مستقبل مشترك فى عصر جديد"، وذلك فى العاصمة السنغالية داكار بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج الذى سيلقى كلمته فى افتتاح المؤتمر عبر دائرة الفيديو.





وذكر تقرير لسفارة الصين بالقاهرة اليوم الأحد، أن المؤتمر، الذى يستمر أعماله لمدة يومين، سيقوم بتقييم تنفيذ نتائج متابعة قمة منتدى بكين 2018، والوحدة الصينية الإفريقية فى مكافحة جائحة "كورونا"، فضلا عن التخطيط لتطوير التعاون الصينى - الإفريقى فى السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن مصر تعد دولة إفريقية كبرى واقتصاد ناشئ، وتمثل العلاقات بين الصين ومصر نموذجا لذروة واتساع وعمق العلاقات الصينية - الإفريقية.

وأوضح التقرير، أن التعاون المصرى - الصينى بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية تجلى فى تبنى إجراءات عملية للتعاون من أجل مكافحة الوباء، وأصبحت الدولتان نموذجا لبناء مجتمع مصير مشترك للصحة، مشيرا إلى إنتاج اللقاح الصينى فى مصر بطاقة إجمالية 200 مليون جرعة سنويا وهو الأول من نوعه فى القارة الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس الصينى، طرح سلسلة من المقترحات والتدابير الجديدة لسياسة الصين تجاه إفريقيا خاصة فى قمة بكين، حيث أعلن عن تنفيذ "ثمانية إجراءات رئيسية"؛ لتعزيز بناء مجتمع صينى - إفريقى أوثق له مستقبل مشترك، وهو ما أصبح علامة بارزة فى تاريخ العلاقات الصينية - الإفريقية.

وأشار إلى أن الصين عقدت ثلاث قمم وسبعة اجتماعات وزارية منذ إقامة منتدى التعاون الصينى - الإفريقى منذ 21 عاما، والذى أصبح منصة مهمة ونشطة للحوار الجماعى الصينى - الإفريقى وآلية فعالة للتعاون العملى.. مضيفا أن المنتدى لعب دورا مهما فى دفع الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وعزز التعاون الصينى - الإفريقى فى مختلف المجالات.

وأفاد بأن الشركات الصينية استغلت صناديق مختلفة لمساعدة الدول الإفريقية فى تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية، بما فيها بناء وتحديث أكثر من 10 آلاف كلم من السكك الحديدية وحوالى 100 ألف كيلومتر من الطرق العامة، مشيرا إلى مواصلة العمل فى مشروعات البنية التحتية المشتركة حتى فى ظل تفشى الجائحة، بما فى ذلك خط سكة حديد (مومباسا - نيروبى) وخط سكة حديد (أديس أبابا - جيبوتى).