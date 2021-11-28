ألمانيا تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا فى الإصابات بفيروس "كورونا "منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية إصابة 44 ألفا و401 شخص بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات بالبلاد إلى 5 ملايين و761 ألفا و696 حالة.





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، أن المعهد سجل أيضا وفاة 104 حالات بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 100 ألف و883 حالة، بينما تعافى 4 ملايين و823 ألفا و700 حالة. وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس الماضى، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشى الوباء، وقالت إن ألمانيا فى قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس "كورونا".

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