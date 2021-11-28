قرض التنمية المحلية للمشروعات قرض ميسر ونسبة فائدة لا تتعدى 5% للشباب والعاطلين

احصل على قرض التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من وزارة التنمية المحلية، حيث إنها من الوزارات التي تقف بجانب الشباب حيث تطلق وزارة التنمية المحلية مبادرة لتمويل مشروعات الشباب بقرض ميسر بفائدة لا تتعدى 5 % ومن هنا تعمل الدولة جاهدة على إتاحة فرص حقيقية للشباب لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث تقدم وزارة التنمية المحلية العديد من الفرص التي تتيح للشباب والعاطلين الحصول على مشروعاتهم الخاصة والاسترزاق من ورائها من أجل أن يحيو حياة كريمة ومن أجل تخطي مصاعب الحياة المالية.

يتم تقديم طلب الحصول على قرض ميسر لوحدة المشروع بالمحافظة ويتم إدراج فكرة المشروع في الطلب المقدم.

ثم يتم عمل دراسة جدوى خاصة بالمشروع المراد تنفيذه يتضمن منفذ المشروع والتكلفة المبدئية وعدد العمالة بهذا المشروع.

تقوم الوحدة المختصة بالمشروعات في المحافظة بمراجعة الأوراق المقدمة من منفذ المشروع.

ثم يتم تحديد مبلغ القرض الذي سيتم منحه للشاب المنفذ للمشروع.

بعد اكتمال الأوراق المقدمة ومراجعتها يتم العرض على ممثل البنك في وحدة مشروعك بالمحافظة.

يقوم البنك بالمراجعة لكل الأوراق المقدمة لتنفيذ المشروع ويتم إخطار الشاب مقدم الطلب بالموافقة على القرض أم لا

بعد إبداء الموافقة البنكية وإخطار الشاب صاحب المشروع يكون الصرف للقرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

الحصول على قرض التنمية المحلية للمشروعاتشروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية

تضع وزارة التنمية المحلية عدة شروط من أجل إمكانية الحصول على قرض لدعم الشباب والمرأة في كل المحافظات، ومن أهم شروطه ما يلي:

أن المتقدم بطلب القرض والضامن يكونوا مقيمين بنفس ناحية الوحدة المحلية الذي يطلب منها، وذلك بما يتوافق مع بيانات السكن في بطاقة الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي سارية وليست منتهية، لكلا من الضامن وصاحب القرض.

من يتقدم للحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية من الذكور يكون قد قام بإنهاء الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض يتراوح بين 21: 55 عاماً.

إمكانية توفير المكان الملائم للمشروع وتنفيذه.

من يريد الحصول على القرض يقوم بالتقديم الى الوحدة المحلية التابع لها.

مبادرة وزارة التنمية المحلية

صرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر من خلال منصة (مشروعك)، حيث تشجع الشباب من أجل تنمية الإنتاج في جميع الأنشطة، وأيضا من اجل نجاح مصر ورؤيتها الوطنية 2030، فان الوزارة تعمل على تقوية المهام الخاصة بمجال المشروعات وإدارة الأعمال من أجل تنمية مصر إلى الأمام، والنهوض بالاقتصاد المصري.