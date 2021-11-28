وداعا لدهون البطن "الخفية".. 5 أطعمة لها مفعول السحر

يبذل كثيرون جهودا جبارة في سبيل التخلص من الدهون التي تتراكم في البعض، وتبرز بشكل يثير الإحراج لصاحبها، لكن هناك دهون أكثر خطورة ولا تظهر على السطح.

والدهون الحشوية هي طبقات من الدهون تتراكم داخل البطن دون أن تصل إلى سطح الجلد، وتشكل خطرا على الجسم على صحة جسم الإنسان إذا زادت عن الحد الطبيعي.

وتمكن خطورة هذه الدهون من أنها تزيد فرصة الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض مثل السرطان والكبد.

والسبيل الأبرز لمواجهة الوزن الزائد أو السمنة هو اتباع حمية غذائية معنية بالإضافة إلى التمارين البدنية، لكن السبيل للتخلص من الدهون الحشوية هو تناول أطعمة بعينها.

والأغذية المناسبة لمكافحة الدهون الحشوية هي 5، خاصة لمن تجاوزا 50 عاما، حسب موقع eatthis المختص بالتغذية:

الكمون: إذا أردت طريقة تجمع بين تقليل الدهون الحشوية والنكهة الغنية في أطباقك المفضلة، ضع في اعتبارك إضافة الكمون إلى هذه الأطباق.

دقيق الموز الأخضر: يقول خبراء إن دقيق الموز الأخضر الذي يعد أغنى المصادر للنشا المقاوم للبريبايوتيك، يجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين، ويساعد في نهاية المطاف في منع تخزين الدهون حول الخصر.

حبوب لوبين (الترمس): سواء إن أضفتها إلى السَلَطَة أو تناولتها مع حساء، فإن "الترمس" طريقة سهلة ولذيذة في آن لتقليل الدهون الحشوية.

السمك: إن الأسماك الأغنية بأحماض "أميغا 3" مثل السلمون لا تساعد صحة قلبك فقط، فقد تعينك على التخلص من الدهون الحشوية الخطيرة.

وربط خبراء نقص هذه "أوميغا3" والفيتامينات الموجودة في السمك مثل فيتامين "دي". بزيادة الدهون الحشوية.

الخضار ذات الأوراق الداكنة: السبانخ واللفت غنيان بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، تساعدك في التخلص من الدهون الحشوية التي تتراكم في بطنك.

الأطعمة المخمرة: الأطباق المخمرة مثل مخلل الملفوف الذي يتناوله البعض وحده أو مع وجبة أخرى، تساعد في خسارة الدهون الخطيرة.

وكانت دراسات عديدة ربطت في الماضي زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة بانخفاض كتلة الدهون الحشوية، وتساعد الأطعمة المخمرة مثل الزبادي ومخلل الملفوف في تحسين الهضم وتنظيم الوزن والخصر.