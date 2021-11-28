إندونيسيا تحظر الرحلات الجوية من 8 دول إفريقية بسبب متحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حظر السفر يشمل جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوى وليسوتو وموزمبيق وإسواتينى ونيجيريا ويبدأ سريانه بدءا من غد الإثنين.
وأشارت الشبكة إلى أن الأفراد الذين زاروا أى من هذه البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية لن يسمح لهم بدخول إندونيسيا.
يشار إلى أن العديد من الدول قيدت حركة السفر مع عدد من دول القارة الإفريقية بعد اكتشاف سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" ما أثار موجة مخاوف عالمية واسعة.
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