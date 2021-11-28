أستراليا تسجل إصابتين بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون صحيون فى أستراليا، اليوم الأحد، اكتشاف إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وذلك للمرة الأولى، بعد إجراء اختبار لركاب طائرة قادمين من جنوب إفريقيا، وصلوا إلى سيدنى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت هيئة الصحة فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومى، وأكدت أن المتحور الجديد من كورونا، المعروف باسم أوميكرون، موجود لدى راكبين وصلا إلى سيدنى، أمس السبت. وكان وزير الصحة الأسترالى جريج هانت، أعلن أمس السبت، تطبيق الحجر الصحى لمدة 14 يومًا على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية، بينهم جنوب إفريقيا، لوقف تفشى متحور كورونا الجديد.

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