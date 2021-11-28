سونا: الجيش السودانى يتصدى لهجوم إثيوبى فى الفشقة

جدة - نرمين السيد - تصدت قوات الجيش السودانى فى الفشقة الصغرى بمنطقة بركة نورين، أمس السبت، لاعتداء وهجوم شنته مجموعة من الجيش والميليشيات الإثيوبية، التى استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضى السودانية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وفى بيان لها، أكدت القوات المسلحة السودانية أن قواتها تصدت للهجوم الإثيوبى بكل بسالة، وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات. وقال بيان الجيش السودانى: "تعرضت قواتنا التى تعمل فى تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى فى منطقة بركة نورين لإعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية إستهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا". وتابع البيان: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات، وإحتسبت القوات المسلحة عددًا من الشهداء، وستظل تحمى الوطن وتدافع عن أراضيه".

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