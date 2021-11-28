السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول إفريقية بسبب «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل اليوم الأحد، أن الدول السبع هى مالاوى وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق التعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون" بوصفه "مبعث قلق".