تمويل شخصي بالتقسيط بدون كفيل حتى 300 ألف ريال لدى شركة اليسر

تمويل شخصي بالتقسيط الميسر تلك أحد المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك متاح الآن تمويل شركة اليسر لجميع العملاء سواء كانوا مواطنين سعوديين الجنسية أو مقيمين بالسعودية من الجنسيات الأخرى المختلفة في المملكة ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على طلب تمويل ميسر بهامش ربح تنافسي بدون موافقة الكفيل الغارم لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كذلك التمويل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يعرف بأسم ساما السعودي في الوقت الحالي داخل أراضي المملكة.

شروط شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين يرغبون في الحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة اليسر كالتالي:

يشترط التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على التمويل المناسب للعملاء.

لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر ويصل حتى 60 عام لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كذلك التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر.

يجب توفير مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للسعودي والمقيم الجنسية للموافقة على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية.

الآن التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

متوافق ومطابق التمويل الميسر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

إيضًا التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات أو المنصات التمويلية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لدى شركة اليسر للتمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل