نستعرضها.. شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات sbis.hrsd رابط التسجيل في منصة الضمان للمرأة بالخطوات

ينشر لكم ثقفني، شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1443، حيث تبحث العديد من النساء المطلقات والأرامل والمهجورات، عن شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي الشهري، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المعايير الجديدة والشروط التي توجب استحقاق المرأة المطلقة والفئات الأخرى لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وقد أعلنت عن شروط التسجيل للمطلقات في منصة الضمان، حيث تم تعديل الشروط السابقة للتسجيل وإضافة شروط جديدة لكى تتمكن المرأة المطلقة من الحصول على معاش الضمان، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على الشروط الجديدة، كما نستعرض لكم خطوات التسجيل في منصة الضمان للنساء.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1443

تعتبر المرأة المطلقة من ضمن الفئات التي تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، وقد حدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات، وقد كشف الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة تويتر شروط وضوابط استحقاق المطلقات لمعاش الضمان، وبحسب ما وضحته الوزارة فإن الشروط في النظام الجديد المطور أصبحت تختلف عما كان معمولا به في النظام القديم، وكانت المرأة المطلقة التي تسكن في مزل أسرتها تستفيد من معاش الضمان، فيما أصبح هذا الشرط لاغيا في النظام الجديد، وأصبح يشترط على المرأة أن تقيم في منزل منفصل عن منزل عائلتها لكي تستفيد من معاش الضمان، ونتعرف الآن على أهم شروط الضمان للمطلقات.

لا بد أن تكون المرأة المطلقة حاملة الجنسية السعودية. يشترط أن تقيم المرأة بشكل دائم في المملكة السعودية. يجب أن لا يكون لدة المرأة مصدر دخل لها ولعائلتها. يجب أن تمتلك حساب بنكي لتحويل المعاش عليه. يشترط أن يكون طليق المرأة سعودي الجنسية. يمنع عمل المرأة في أي عمل آخر.

وفي النظام الاجتماعي المطور الجديد، يجب على كافة المستفيدين أو المستحقين أن يكونوا سعوديين الجنسية، وقد وضعت وزارة الموارد استثناء للفئات التالية من شروط الجنسية، الفئة الأولى وهي زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته الذين لديهم أبناء سعوديين، ويشترط على المرأة في هذه الحالة أن تقيم هي وأولادها في المملكة بشكل دائم وتوفر إقامة سارية، الفئة الثانية وهي أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، ويشترط للاستحقاق من معاش الضمان أن يقيموا في المملكة بشكل دائم بالإضافة إلى توفر إقامة سارية وإثبات الزواج بمستند رسمي.

أولا وفي البداية يتم زيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي من الرابط التالي 1443 sbis.hrsd.gov.sa. ثانيا، بعد ذلك قم بتحديد تسجيل جديد. ثالثا، قك بتعبئة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك حسب المطلوب. رابعا التأكد من البيانات المدخلة والموافقة على الشروط. خامسا، بعد الانتهاء من كافة الخطوات قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب. سيتم مراجعة الطلب الخاص بك في فترة 20 يوما.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات