أبو الغيط يستقبل مديرة هيئة تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين التى تزور القاهرة حاليا.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الأمين العام قدم التهنئة للدكتورة بحوث بمناسبة توليها هذا المنصب الهام منذ فترة وجيزة متمنياً لها التوفيق والنجاح فى أداء مهمتها.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أشاد بالتعاون المثمر والدعم الذى تقدمه الهيئة للأمانة العامة للجامعة العربية والمشاريع المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية المنطقة العربية فيما يتعلق بموضوعات المرأة عموما، حيث يتعاون الجانبان فى تنفيذ عدد من الأنشطة كمشروع المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، فضلا عن الاحتفال بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما أعربت الدكتورة بحوث عن اتفاقها معه.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون فى مجال تغير المناخ وعلاقته بالمساواة بين الجنسين وذلك خلال أعمال الدورة العادية 66 للجنة وضع المرأة والمقرر عقدها فى مارس 2022 بنيويورك، حيث أكد الأمين العام على استعداد الجامعة العربية ابداء التعاون فى هذا الخصوص.

واتفق الأمين العام على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المنظمتين من أجل تعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.