اليابان تشدد قيود الدخول على المسافرين من 3 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، قرارًا بتشديد القيود على القادمين من دول موزمبيق ومالاوى وزامبيا، ابتداءً من اليوم، فى إجراءات استباقية لمنع تفشى المتحور الجديد من كورونا، "أوميكرون".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال كيشيدا فى تصريحات للصحفيين، أمس السبت، إن "حكومته تريد التأكد من تطبيق إجراءات السيطرة على الحدود بصورة صارمة"، وذلك بعد يوم من مطالبة المسافرين الذين زاروا بوتسوانا و إسواتينى وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا أو زيمبابوى حديثًا، بالبقاء 10 أيام فى منشآت حجر حكومية لدى وصولهم. وأعلنت السلطات الصحية فى اليابان قرارًا بخضوع المسافرين القادمين من هذه الدول لاختبار فيروس كورونا فى اليوم الثالث والسادس والعاشر بعد وصولهم. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس الجمعة، رصد متحور جديد من فيروس كورونا، عرف باسم أوميكرون، محذرة من أنه سريع الانتشار، وتحور مثير للقلق.

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