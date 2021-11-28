المالديف تحظر دخول المسافرين من 7 دول إفريقية بسبب «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى المالديف - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم - أنه لن يتم السماح للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق ونامبيا وليسوتو وإيسواتينى بالدخول إلى المالديف.

وأضافت أنه سيتعين على المسافرين القادمين من تلك الدول والذين وصلوا البلاد خلال اليومين الماضيين الخضوع لحجر صحى لمدة 14 يوما.