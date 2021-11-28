العراق: استشهاد 5 من قوات البيشمركة فى هجوم إرهابى على ديالى

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، استشهاد 5 من عناصر قوات البيشمركة، وإصابة 5 آخرين، فى حصيلة نهائية للهجوم الإرهابى الذى استهدف القوات العراقية فى ديالى، أمس السبت.





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