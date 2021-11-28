باكستان.. مقتل جنديين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين قرب الحدود مع...

استهدف مسلحون نقطة عسكرية باكستانية في الحزام القبلي بشمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل جنديين عند تصديهم للمسلحين، حسبما قال الجيش الباكستاني في بيان.
وأوضح القسم الإعلامي للجيش الباكستاني، مساء السبت، أن مسلحين هاجموا موقعا في منطقة داتا خيل بمديرية شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا، والمنطقة هذه معقل سابق للمسلحين.
وقال الجيش إن جنديين قتلا خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع المسلحين، مضيفا أنه يجري البحث في المنطقة للعثور على المسلحين، ولم يذكر الجيش هوية المهاجمين.
ولم تعلن على الفور أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
و ظلت منطقة شمال وزيرستان لسنوات ملاذا آمنا للمسلحين حتى نفذ الجيش عمليات ضخمة لمحاولة تطهيرها.
وأجبرت تلك العمليات المسلحين إما على الفرار عبر الحدود إلى أفغانستان، أو الاختباء في مناطق جبلية أخرى وعرة بالقرب من الحدود.
غير أن المسلحين يقومون في كثير من الأحيان بمهاجمة قوات الأمن الباكستانية.
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