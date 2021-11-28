خطة التقويم الدراسي وبداية الفصل الدراسي الثاني والاختبارات النهائية 1443

ننشر لكم موعد التقويم الدراسي وبداية الفصل الدراسي الثاني وخطة الاختبارات النهائية 1443 في السعودية، كان وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد أل الشيخ قد أعلن عن خطة التقويم الدراسي ومواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني وكذا مواعيد الاختبارات النهائية لكل الطلاب في متوسط وثانوي.

خطة التقويم الدراسي وبداية الفصل الدراسي الثاني

من المنتظر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 1/5/1443 هجريا والموافق 5/12/2021 ميلاديا، على أن تكون هناك إجازة نهاية الأسبوع المطولة بتاريخ 15/05/1443 هجريا والموافق ميلاديا تاريخ 19/12/2021.

وبخصوص إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، من المنتظر ان تبدأ 3/6/1443 هجريا والموافق 6/1/2021 ميلاديا، وتبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 13/6/1443 هجريا والموافق 16/1/2022 ميلاديا، على أن تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة 1/7/1443 هجريا والموافق 2/2/2022 ميلاديا، وتكون كذلك إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 22/7/1443 هجريا والموافق 23/2/2022 ميلاديا، بينما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني 7/8/1443 هجريا والموافق 10/3/2022 ميلاديا على أن تبدأ الاختبارات النهائية في الأول من مارس المقبل.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

يشهد الفصل الدراسي الثاني الكثير من الإجازات الموزعة على مدار الفصل الثاني والتي ننقل لكم مدتها بشكل تفصيلي:

نهاية أسبوع مطولة 3 أيام.

منتصف الفصل الدراسي الثاني 9 أيام.

نهاية أسبوع مطولة 4 أيام.

نهاية أسبوع مطولة 4 أيام.

نهاية الفصل الدراسي الثاني 9 أيام.

الجدير بالذكر ان وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية قد اتخذت إجراءات صارمة من أجل مواجهة فيروس كورونا من خلال تطعيم الطلاب والهيئات التدريسية بشكل منتظم وهو الامر الذي ساهم في تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا إلى حد كبير، وكانت السعودية قد أعلنت عودة الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي مع تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب من أجل الحفاظ عليهم وتطبيق إجراءات إحترازية كبيرة.

كانت نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول قد تم إعلانها عبر نظام نور، وجاءت مستويات النتيجة مرتفعة ومطمئنة لكل الطلاب، ويأمل الطلاب أن يكون الفصل الدراسي الثاني منتظم بشكل كبير وهو الأمر الذي تسعى من خلاله المملكة العربية السعودية ليكون هناك نوع من النظام في العملية التعليمية بشكل كبير وهو الأمر الذي ينعكس على الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير خاصة بعد الإنتقال التدريجي من التعليم عبر الانترنت إلى عودة الطلاب للمدارس.