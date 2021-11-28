متحور كورونا الجديد.. ما سر اسم "أوميكرون"؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"، واصفة إياه بـ"المثير للقلق" بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه، وحمله درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات السابقة.
وأثارت منظمة الصحة العالمية الاستغراب، بعدما كشفت اسم المتحور الجديد لـ"كوفيد-19"، حسب ما ذكر موقع "ميديا آي تي إي".
وأوضح المصدر أن المنظمة اعتمدت، في مايو الماضي، استخدام الأحراف اليونانية لتجنب ربط المتغيرات بالدول التي ظهرت فيها لأول مرة.
وكان المتحور السابق أطلق عليه اسم "MU"، مما يعني أن أوميكرون كان يتجوب تسميته بـ"Nu" أو "Xi"، أي الأحرف التي تتبع "MU" في الأبجدية اليونانية.
وعن السبب الذي جعل المنظمة تختار أوميكرون عوض "Nu"، قال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم المنظمة: "من السهل جدا الخلط بين "Nu" و"NEW" (أي جديد)".
وأضاف: "لم يتم استخدام "Xi "لأنه اسم عائلة شائع"، مبرزا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تجنب "الإساءة إلى أي مجموعة ثقافية أو اجتماعية أو وطنية أو إقليمية أو مهنية أو عرقية في تسمية الفيروسات".
ورجح العديد من المراقبين أنه تم تخطي Xi لأنها تشكل جزءا من اسم الرئيس الصيني نشي جين بينغ "Xi Jinping".
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