الجزائر: هزة أرضية بقوة 4 ريخيتر تضرب ولاية بجاية

جدة - نرمين السيد - كما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبى، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بولاية بجاية الجزائرية، فى تمام الساعة 09:52 صباحا، موضحًا أن مركز الزلزال كان على بعد 5 كيلو متر شمال شرق خراطة.

ولم تشر التقارير أو السلطات الجزائرية إلى وقوع أى خسائر أو أضرار جراء الزلزال حتى اللحظة.