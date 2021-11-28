جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات على هامش إعادة افتتاح مخيم للمهاجرين فى جزيرة كوس بجنوب شرق اليونان، اليوم الأحد، قال مارجريتيس سخيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبى، وعليها أن تقرر الآن طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود".
و فى تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو"، أضاف سخيناس: "إذا كنت أتذكر جيدًا، فإن الشعار الأساسى لحملة الاستفتاء ـ على بريكست ـ هو استعادة السيطرة".
وشدد المسؤول الأوروبى على أنه "منذ استعادت المملكة المتحدة السيطرة، أصبح الأمر متروكًا لها الآن لإيجاد الإجراءات اللازمة لتفعيل السيطرة التى استعادتها".
وكانت فرنسا وبريطانيا أعلنتا عزمهما على تشديد إجراءاتهما ضد مهربى المهاجرين، منذ منتصف الشهر الجارى، حيث تصاعد الاستياء بريطانيا من جديد إزاء ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الانجليزى من الشواطئ الفرنسية، خصوصا بعد وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب انجلترا فى يوم واحد فى النصف الأول من نوفمبر الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: على بريطانيا حل مشكلاتها مع المهاجرين بنفسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.