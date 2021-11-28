المفوضية الأوروبية: على بريطانيا حل مشكلاتها مع المهاجرين بنفسها

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات على هامش إعادة افتتاح مخيم للمهاجرين فى جزيرة كوس بجنوب شرق اليونان، اليوم الأحد، قال مارجريتيس سخيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبى، وعليها أن تقرر الآن طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود".

و فى تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو"، أضاف سخيناس: "إذا كنت أتذكر جيدًا، فإن الشعار الأساسى لحملة الاستفتاء ـ على بريكست ـ هو استعادة السيطرة".

وشدد المسؤول الأوروبى على أنه "منذ استعادت المملكة المتحدة السيطرة، أصبح الأمر متروكًا لها الآن لإيجاد الإجراءات اللازمة لتفعيل السيطرة التى استعادتها".

وكانت فرنسا وبريطانيا أعلنتا عزمهما على تشديد إجراءاتهما ضد مهربى المهاجرين، منذ منتصف الشهر الجارى، حيث تصاعد الاستياء بريطانيا من جديد إزاء ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الانجليزى من الشواطئ الفرنسية، خصوصا بعد وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب انجلترا فى يوم واحد فى النصف الأول من نوفمبر الجارى.