طالبان تتهم الرئيس الأفغانى السابق بالفساد والاختلاس

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس حكومة طالبان محمد حسن أخوند، الرئيس الأفغانى السابق أشرف غنى، بالفساد واختلاس الأموال فى أفغانستان، فى تصريحات تأتى بعد صمت طويل منذ تعيين أخوند فى منصبه.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، قال أخوند فى خطاب تلفزيونى، أمس السبت، إن غنى "أقام مصرفًا داخل القصر الرئاسى"، لافتًا إلى أن مقاتلى طالبان عثروا فى القصر الرئاسى على معظم المال الذى تركه غنى وفريقه خلال هروبهم.

وتطرق أخوند فى خطابه للشعب الأفغانى، إلى العفو العام الذى أعلنته طالبان فى وقت سابق، مؤكدًا أن أى مدنيين وعسكريين ومسؤولين سابقين، مشمولون بالعفو العام، الذى أعلنته حكومة طالبان، ومتعهدًا بأن "هؤلاء، الذين يرتكبون جرائم، سيتم معاقبتهم" فقط.

كما شدد القائم بأعمال رئيس الوزراء فى حكومة طالبان، على التزام الحركة باحترام حقوق المرأة، وفق الشريعة الإسلامية، وبشكل أفضل من الإدارة السابقة، إلا أنه لم يقدم توضيحًا حول كيفية توفير نظام طالبان، الحرية للمرأة فى أفغانستان والاعتراف بحقوقها.

يذكر أن محمد حسن أخوند، العضو الرئيسى فى طالبان منذ تأسيسها، تولى منصب حاكم ولاية قندهار خلال ولاية طالبان السابقة قبل الإطاحة بهم فى 2001، وهو مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة بتهمة الإرهاب.