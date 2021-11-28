المكسيك: تقييد السفر بسبب متحور كورونا الجديد غير مجد

قال هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي، إن اتخاذ إجراءات مثل تقييد السفر أو إغلاق الحدود غير مجد في التصدي لظهور متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وقال جاتيل إن بعض الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى “غير متناسبة” مع ما تظهره الأدلة العلمية القائمة.

وكتب على تويتر أمس السبت يقول “لم يتضح أنه أكثر شراسة أو مقاوم للمناعة التي تشكلها اللقاحات”.

وأضاف “تقييد السفر أو إغلاق الحدود إجراءات غير مفيدة بدرجة كبيرة. فهي تضر بالاقتصاد وبرفاهة الناس”.

وأثار اكتشاف المتحور الجديد قلقا على مستوى العالم. وانطلقت موجة من حظر المسافرين من جنوب أفريقيا وتراجعت أسواق المال وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤثر المتحور الجديد على الانتعاش الاقتصادي العالمي من الجائحة التي بدأت قبل نحو عامين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، بأنه “مقلق” ولكنها حذرت الدول من الإسراع بفرض قيود على السفر قائلة إنها يجب اتباع نهج علمي يعتمد على قياس المخاطر.

ومنذ بدء الجائحة سجلت المكسيك أكثر من 3.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و293 ألف وفاة بالمرض.