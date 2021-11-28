ضلوا طريقهم 8 أيام.. إنقاذ أميركي لإيرانيين في الخليج العربي

أعلنت البحرية الأميركية في بيان، الأحد، أنها أنقذت إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في مياه الخليج العربي.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان: "أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأميركية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلت في المياه لمدة 8 أيام" في مياه الخليج".
وأضافت أن "سفينة الشحن تشارلز درو وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة".
وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن "البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة".
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