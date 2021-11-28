هيئة الصحة تطلق حملة دمي لوطني الاثنين المقبل، أعلنت هيئة الصحة في دبي أنها ستقوم بتنفيذ حملة للتبرع بالدم في معرض إكسبو 2020 المقام في دبي، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر الجاري، حيث قامت الهيئة بتوفير حافلة مجهزة بكوادر طبية عالية الكفاءة، ومعدات طبية لاستقبال المتبرعين من زائري معرض إكسبو، حيث يمكن للزائرين التبرع بالدم عن طريق الهوية الوطنية بعد التأكد من سلامة المتبرع صحيا وقدرته على التبرع بالدم.

الدورة الأولى من حملة دمي لوطني

الدورة الأولى من حملة دمي لوطني، انطلقت الدورة الأولى من حملة دمي لوطني منذ 9 سنوات تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والذي ساعد على نجاح هذه الحملة وشجع الأفراد على التبرع فيها كونه أول المتبرعين في الحملة، مؤكدا أهمية الحملة وأن التبرع بالدم أعظم هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم على السواء تعبيرا عن حبه للوطن، خاصة أن هناك العديد من الأفراد المصابين يحتاجون إلى كل قطرة دم.

إنجازات حملة دمي لوطني

جنت حملة دمي لوطني ثمارها المرجوة، حيث تمكنت الحملة في جمع 18 ألف وحدة دم جديدة منذ يونيو الماضي عن طريق 458 حملة تبرع متنوعة شملت العديد من المؤسسات الخاصة والعامة، حيث أقبل عليها الموظفين والمتعاملين من جميع الأعمار، واستطاعت الحملة إنقاذ أرواح الكثير من المرضى والمصابين باستخدام عدد كبير من وحدات الدم التي تم تجميعها، ومن الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية أخرى لجمع وحدات دم من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تعمل الهيئة على توفير حافلات تبرع متنقلة تتجول في كافة المناطق لجمع أكبر عدد من وحدات الدم وتوفير مخزون هائل من جميع فصائل الدم.