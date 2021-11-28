دوت الخليج -

شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة

استشهد مواطن وأصيب 5 بينهم أفريقيان بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في صعدةاستشهد مواطن وأصيب 5 بينهم أفريقيان بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة 4 بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه. وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية رازح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.