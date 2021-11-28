ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات شمال بيرو، الأحد، وهي منطقة نشاط زلزالي تعرف بـ"حزام النار"، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، لكن دون أن يصدر أي تحذير من وقوع تسونامي.
وأفاد المركز أن الزلزال ضرب في البحر عند الساعة 05:52 (10:52 ت غ) على عمق 112.5 كلم، حوالى 42 كلم شمال غرب بارانكا.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على تويتر إن الزلزال وقع في منطقة منخفضة الكثافة السكانية من غابات الأمازون المطيرة.
ولم يُعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا، أو وقوع أضرار مادية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يذكر أن بيرو تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادئ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال عنيف يضرب "حزام النار".. ومخاوف من تسونامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.