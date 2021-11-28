زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شمال بيرو

ضرب زلزال قوي اليوم الأحد شمال بيرو، فيما أفادت أنباء بوقوع ضحايا. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر. وأضاف أنه وقع على بعد حوالي 45 كيلومترا (27.96 ميلا) شمال بارانكا، وكان على عمق 80 كيلومترا.

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